«Не все то мясо»: Технолог рассказал, как выбрать по-настоящему качественные сосиски

14 ноября 2025, 17:11

Технолог Рыжков: выбирать сосиски нужно по ГОСТу

Фото: iStock/tycoon751

Сегодня в России нет, наверное, человека, который ни разу не ел бы сосиски. Этот продукт давно стал частью нашей гастрономической культуры. Но как из обилия марок и ценовых категорий выбрать по-настоящему качественный продукт?





Технолог мясопереработки Иван Рыжков в беседе с «Радио 1» заявил, что выбор хороших сосисок — задача не из простых, и, отправляясь в магазин, потребитель должен учитывать два ключевых фактора.





«Нужно отталкиваться от предпочтений во вкусе и цены. То есть, делая выбор, каждый смотрит в свой кошелек и на то, что есть на полках», — пояснил он.

«Есть категория ГОСТ и та, которая зависит от количества содержания мясного сырья. Когда вы видите название ГОСТ, можете быть уверены, что у продукции есть нормативные документы, то есть она выпускается по нормам: количество мяса и соли, жирность, влага, белок — всё по регламенту», — объяснил Рыжков.

«Например, та же самая курица не из мякоти мяса, а из каркаса, то есть это остатки. Поэтому главный совет: смотрите на ГОСТ», — предупредил собеседник.