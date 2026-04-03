Синоптик рассказала, где пройдут первые грозы
Первые весенние грозы прогнозируются на юге Центрального федерального округа (ЦФО), а также в Центрально‑Чернозёмных областях. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам специалиста, пока речь идет о локальных явлениях. Возможны отдельные разряды, но интенсивность конвекции пока не достигает уровня полноценных грозовых фронтов. Тем не менее на юге ЦФО метеорологи уже фиксируют условия, благоприятные для возникновения гроз.
В столичном регионе такие погодные явления пока не ожидаются, подчеркнула Макарова. Недавно она заявляла, что на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
