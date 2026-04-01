«Выше нормы»: Синоптик рассказал, чего ждать Москве от погоды после рекордного тепла
Синоптик Варакин: в ближайшие дни погода в Москве и Подмосковье не изменится
Аномально теплый март, побивший 150-летний рекорд, сменился апрелем, который тоже пока не спешит радовать москвичей привычной для этого времени года прохладой. Однако, по словам экспертов, расслабляться рано: возврат холодов и даже заморозки все еще вероятны.
Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что такая погода является серьезным отклонением от климатической нормы.
«Сейчас, если говорить конкретно про ближайшие три дня, то температура превышает 18°. На ВДНХ вчера зафиксировали 17,6 °C — это абсолютный рекорд за 150 лет. Это температура в среднем на 10–11 °C выше климатической нормы», — сказал он.
По словам синоптика, в норме к концу недели среднесуточная температура должна составлять всего около +3°С. Однако сейчас даже ночные показатели в Москве (+5°С) превышают эти значения. Эксперт подчеркнул, что уходящий март войдет в историю наблюдений как самый теплый, однако в апреле исключать резкие похолодания не стоит.
«В ближайшие 10 дней заморозки не ожидаются, но по ночам все-таки фиксируются слабоотрицательные температуры. В Подмосковье, например, в Шатурском районе или в пойменных местах, вполне возможны значения от нуля до -2°С», — объяснил синоптик.
Варакин подчеркнул, что сейчас в столице и области наблюдается активное снеготаяние, но благодаря сухой погоде критических параметров паводка удалось избежать.
«Такая сухая, солнечная погода привела к тому, что критических параметров весеннего половодья у нас нет. Если бы не такой аномально сухой март, конечно, уровень воды в реках был бы выше», — отметил собеседник.Он добавил, что в ближайшие выходные характер погоды существенно не изменится, хотя ожидаются небольшие дожди.