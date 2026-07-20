«Знак греха»: священник заявил, что чистота и порядок связаны с духовным состоянием человека
Священник Андрей Ткачев назвал беспорядок «предвестником смерти»
Протоиерей Андрей Ткачев высказался о значении порядка в жизни человека. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Священнослужитель заявил, что хаос, грязь и беспорядок могут быть связаны с внутренним состоянием человека и назвал их «знаком греха».
«Вот хаос, грязь: тараканы, мыши, крысы, непомытая посуда, нестиранные носки, разбросанные вещи — кавардак, который может быть у хозяйки в умывальнике или в шкафах, или у человека на рабочем месте, на столе, под ногами. Грязь — обычно такой предвестник смерти и знак греха», — заявил Ткачев.Священник отметил, что порядок, напротив, является символом божественного присутствия. В качестве примера он привёл поведение людей на природе, которые после отдыха оставляют мусор, окурки и незатушенные костры.
По мнению протоиерея, человек, который стремится к духовной жизни, должен проявлять уважение к окружающему миру и не оставлять после себя беспорядок. Высказывание Ткачева вызвало обсуждение среди пользователей Сети.