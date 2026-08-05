Священник пообещал излечить ребёнка, а сам организовал изнасилование матери

05 августа 2026, 09:30

В Индии священник запер женщину в комнате и насиловал её вместе с друзьями

Фото: Istock/Favor_of_God

В Индии полиция задержала двух женщин и троих мужчин по делу об изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает aol.com.uk.