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Священник пообещал излечить ребёнка, а сам организовал изнасилование матери

В Индии священник запер женщину в комнате и насиловал её вместе с друзьями
Фото: Istock/Favor_of_God

В Индии полиция задержала двух женщин и троих мужчин по делу об изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает aol.com.uk.



У пострадавшей заболел ребёнок, и она отвела его к священнослужителю. Тот заявил о вселении «злого духа» и пообещал вылечить мальчика.

На следующий день женщина пришла на встречу, выпила предложенный напиток, потеряла сознание и очнулась уже в комнате, где её удерживали и насиловали. Злоумышленники угрожали ей расправой над ребёнком, возили по разным местам и уничтожили SIM-карту, чтобы она не позвонила родным.

Позже пострадавшая сбежала с ребёнком и рассказала всё семье, но спустя время насильники опубликовали в соцсетях её непристойные снимки. Сейчас расследование ведут специалисты.

Ольга Щелокова

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