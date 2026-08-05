Священник пообещал излечить ребёнка, а сам организовал изнасилование матери
В Индии полиция задержала двух женщин и троих мужчин по делу об изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает aol.com.uk.
У пострадавшей заболел ребёнок, и она отвела его к священнослужителю. Тот заявил о вселении «злого духа» и пообещал вылечить мальчика.
На следующий день женщина пришла на встречу, выпила предложенный напиток, потеряла сознание и очнулась уже в комнате, где её удерживали и насиловали. Злоумышленники угрожали ей расправой над ребёнком, возили по разным местам и уничтожили SIM-карту, чтобы она не позвонила родным.
Позже пострадавшая сбежала с ребёнком и рассказала всё семье, но спустя время насильники опубликовали в соцсетях её непристойные снимки. Сейчас расследование ведут специалисты.
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