В Мексике за совращение подростка арестовали священника
В Мексике полиция взяла под стражу служителя архиепархии Мехико. Мужчину подозревают в изнасиловании 17‑летней девушки, информирует издание EWTN News.
Инициатором обращения в правоохранительные органы стала мать пострадавшей. Женщина выяснила, что в телефоне дочери есть переписка откровенного содержания с абонентом под ником «Winnie Poo». По словам девушки, за этим псевдонимом скрывался священник Энрике, который четырежды принуждал её к сексуальным действиям. На основании собранных материалов суд вынес решение об аресте предполагаемого преступника.
В архиепархии Мехико заявили, что по распоряжению кардинала Карлоса Агиара Ретеса началось внутреннее каноническое расследование в соответствии с церковными правилами. Там также выразили солидарность с потерпевшей и её родными.
Личность задержанного священнослужителя в архиепархии не раскрывают. Решение связано с необходимостью дождаться окончания процессуальных процедур.
Читайте также: