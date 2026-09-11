«Не взвод солдат»: Психолог объяснил, что на самом деле стоит за новым нормативом Минпросвещения

11 сентября 2026, 14:58

Психолог Громов: один школьный психолог не будет работать со всеми 300 детьми

Фото: iStock/ilona titova

Когда в медиапространстве появилась новость о том, что Минпросвещения планирует установить норматив «один психолог на 300 детей», профессиональное сообщество отреагировало резко. Специалисты заговорили о перегрузке, о том, что психологи и без того тратят больше времени на организационную работу и замену учителей, чем на реальную помощь детям с их проблемами и травмами.





Детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» пояснил, что паника преждевременна: реальная целевая группа психолога — это всего 10–15% детей, а не все триста.



«Когда мы говорим про одного психолога на 300 детей — это не означает, что специалист будет работать со всеми тремястами. Он будет работать в первую очередь с группой риска и с детьми с ограниченными особыми возможностями здоровья», — пояснил он.

«Из этих трёхсот детей мы оставляем около 10%. Очень важно, что когда мы слышим "300 детей", не думать, что это целый взвод солдат. Непосредственно коррекционная, прикладная работа коснется только несколько процентов. Есть такое понятие, как "ПМПК" — психолого-медико-педагогическая комиссия. Именно по результатам этой комиссии становится понятно, нужен психолог ребёнку или нет. При понимании этого тревога уменьшается», — подчеркнул Громов.

«Школьный психолог — это не специалист, который обязан "охватить" всех и каждого, а эксперт точечного действия, работающий с теми, кому действительно нужна помощь, и консультант для педагогов, которые взаимодействуют с остальными детьми», — резюмировал собеседник.