«Эффект старой девочки»: психолог предупредила об опасности страха старения

11 сентября 2026, 11:48

Психолог Никишина: страх старения создаёт психические деформации

Фото: iStock/Motortion

Старость является периодом жизни, с которым человек встретится, если ему повезёт. На это обратила внимание доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Никишина.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметила, что в современном обществе старостью пугают, связывая её с немощью, одиночеством и различными ограничениями по сравнению с внешне привлекательной молодостью. Из-за этого человек начинает бояться этого периода ещё до его наступления, а страх создает огромное количество психических деформаций на поведенческом и ментальном уровнях.





«Например, вроде эффекта старого мальчика или старой девочки. Попытка молодиться создает патологические поведенческие конструкции, когда форма поведения не соответствует возрасту. То есть человек фактически перестает заниматься чем-то другим, а просто боится старения и избегает его», — пояснила Никишина.