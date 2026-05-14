«Не заплатит и не найдёт»: Юрист рассказал о смертельных рисках поездок в нелегальном такси
В России за два года число чатов и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, утроилось и превысило 11 тысяч. Количество их пользователей достигло 22 миллионов человек. Пассажиры экономят на фоне растущих цен, а водители уходят в тень из-за высоких издержек в легальном поле. Насколько безопасны такие поездки для пассажиров и чем рискуют сами нелегалы?
Юрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» заявил, что разница между легальным и нелегальным перевозчиком становится фатальной, когда случается беда.
«Главный риск для пассажира: страховая пустота. В случае ДТП или причинения вреда здоровью пассажир легального такси защищен законом. Пострадавший получит компенсацию от страховой компании. В "серой" зоне всё иначе. Взыскивать ущерб придется непосредственно с водителя, с владельца этого транспортного средства. Это достаточно сложно. У него может быть ничего нет, а автомобиль он арендует. Возможность получить реальную компенсацию — минимальна», — предупредил он.
Особенно опасна ситуация, если речь идет о преступлении: вычислить личность водителя нелегального такси будет крайне сложно. Нет трекинга и данных о геолокации.
«Доказать сам факт, что водитель, не имея лицензии, занимается перевозкой пассажиров, — практически невозможно. Только если сам пассажир это подтвердит. Администрирование здесь на нуле. Рейды ГИБДД в первую очередь нацелены на машины с "шашечками" и специальной раскраской. Обычный автомобиль без опознавательных знаков остановить и обвинить в перевозке людей невозможно, если пассажир промолчит», — отметил юрист.
Единственная надежда на наказание — привлечь к уголовной ответственности создателей теневых чатов по статье о незаконном предпринимательстве. Но и здесь нужно доказать, что они получали прибыль. Смирнов добавил, что с юридической точки зрения пассажир, садясь в «нелегальную» машину, фактически лишается страховки, а в случае серьезного происшествия или преступления — остается один на один с проблемой без права на компенсацию и с низкими шансами найти виновного.
«Экономия 100–200 рублей в такой ситуации выглядит как неоправданно высокая плата за риск», — резюмировал он.