Юрист ответил, когда полиция может войти в квартиру без разрешения

29 апреля 2026, 18:49

Юрист Хаминский: полицейские не могут войти в квартиру без разрешения суда

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Сотрудники полиции не имеют права проникать в жилище без добровольного согласия проживающих или судебного решения.





Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам эксперта, закон предусматривает лишь несколько исключений.



Например, полицейские могут потребовать открыть дверь, если есть основания полагать, что внутри совершается преступление. В таком случае вход без разрешения возможен, но сотрудники обязаны впоследствии оформить все процессуально и уведомить прокурора. С согласия жильцов полиция вправе зайти для профилактической беседы, проверки миграционного законодательства или опроса граждан об известных им фактах.



Хаминский подчеркнул — в любом случае полицейский обязан представиться и предъявить служебное удостоверение. Жильцы могут переписать его данные или сфотографировать. При возникновении сомнений следует позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли сотрудник проходит там службу.



Юрист добавил, что полиция в целом хорошо знает свои права и обязанности и старается не злоупотреблять вторжениями в жилища граждан.



