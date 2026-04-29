Юрист ответил, когда полиция может войти в квартиру без разрешения
Сотрудники полиции не имеют права проникать в жилище без добровольного согласия проживающих или судебного решения.
Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам эксперта, закон предусматривает лишь несколько исключений.
Например, полицейские могут потребовать открыть дверь, если есть основания полагать, что внутри совершается преступление. В таком случае вход без разрешения возможен, но сотрудники обязаны впоследствии оформить все процессуально и уведомить прокурора. С согласия жильцов полиция вправе зайти для профилактической беседы, проверки миграционного законодательства или опроса граждан об известных им фактах.
Хаминский подчеркнул — в любом случае полицейский обязан представиться и предъявить служебное удостоверение. Жильцы могут переписать его данные или сфотографировать. При возникновении сомнений следует позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли сотрудник проходит там службу.
Юрист добавил, что полиция в целом хорошо знает свои права и обязанности и старается не злоупотреблять вторжениями в жилища граждан.