Юрист Свечникова объяснила, как законно снизить стоимость аренды жилья
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова рассказала RT, можно ли снизить стоимость аренды жилья и как это сделать законно.
По ее словам, которые передает телеканал, размер платы устанавливается соглашением сторон, и одностороннее изменение цены не допускается Гражданским кодексом, кроме случаев, предусмотренных законом или договором. Поэтому первым делом нужно открыть текст договора и проверить три пункта: фиксированную сумму, срок найма и порядок пересмотра платы.
Если в документе прописана фиксированная сумма и нет условия об индексации, собственник не может повышать плату в период действия договора. Если же порядок изменения цены предусмотрен, то стороны обязаны ему следовать. При этом предупреждать об изменении платы нужно за указанное в договоре число дней, поднимать сумму только на установленный процент или только с определенной даты.
Если жилец хочет уменьшить цену, эксперт советует не начинать с конфликта, а предложить собственнику расчет. Убедительными аргументами для временного снижения платы могут стать: регулярные платежи без просрочек, бережное отношение к квартире, отсутствие простоев и расходов на поиск новых жильцов.
Лучше попросить уменьшить сумму на определенный срок, например на три месяца, с последующим возвратом к прежней цене. Если есть объективные причины (неисправности, перебои с услугами, ремонт в доме), их стоит указать отдельно. Договоренность желательно закрепить дополнительным соглашением.
Если повышение платы уже объявлено, не стоит прекращать платежи полностью. Юрист рекомендует письменно ответить, что новая сумма не согласована, а оплата продолжится по действующему договору в прежнем размере. Все уведомления, квитанции и переводы нужно сохранять.
Если договор подходит к концу и срок найма больше года, собственник обязан предупредить о новых условиях не позднее чем за три месяца до окончания. Для краткосрочной аренды (до года) это правило обычно не применяется.
