Юрист предупредил, за какие посты в соцсетях грозит тюремный срок
Публикации в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, призывы или оправдание терроризма, а также дискредитацию армии, могут повлечь для гражданина уголовную ответственность. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.
Согласно статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичные призывы к экстремистской деятельности, осуществленные через интернет, могут повлечь за собой наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на период до трех лет. Кроме того, возможно лишение свободы на тот же срок с аналогичной дополнительной мерой.
Публичные призывы к терроризму в интернете, как указано в статье 205.2 Уголовного кодекса РФ, могут привести к штрафу в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Также возможно лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, отметил Аграновский.
Юрист подчеркнул, что за дискредитацию армии предусмотрены аналогичные меры ответственности, как и за призывы к терроризму. Это правонарушение регулируется статьей 280.3 Уголовного кодекса РФ.
Читайте также: