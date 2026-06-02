«Не запреты, а привычки»: Психолог рассказала, как сформировать здоровое отношение к еде с подросткового возраста

Психолог Кардиакос: проблемы с питанием в подростковом возрасте испортят жизнь

Игнорирование сигналов тела, привычка переедать или, наоборот, жёсткие ограничения — всё это может стать основой для будущих расстройств пищевого поведения. Подростковый возраст — критический период, когда закладывается отношение к собственному телу на десятилетия вперёд. Вместо изнурительных диет и тотальных запретов эксперты предлагают другой путь: формирование устойчивых привычек саморегуляции. Это снижает риск тревожности, комплексов и РПП во взрослой жизни.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала основные принципы профилактики нарушений пищевого поведения.





Ритм питания: интервалы около 3 часов: это позволяет поддерживать стабильный уровень глюкозы и избегать «пищевых качелей»;

снижает риск срывов и перееданий; «Чистые промежутки» вместо постоянных перекусов: между основными приёмами пищи важно оставлять время, когда вы пьёте только чистую воду без газа. Это не «мучение», а тренировка чувствительности к истинному голоду;

«Можно заменять газировку водой с лимоном, мятой или несладким чаем», — отметила Кардиакос.

Принцип «калории до обеда»: биологические часы человека устроены так, что утром и днём организм эффективнее перерабатывает энергию. Более калорийную и «менее полезную» еду лучше переносить на первую половину дня.

«Достаточное потребление белка помогает поддержать рост мышечной ткани и снизить тягу к сладостям. Включайте в каждый основной приём пищи яйца, рыбу, творог, мясо или бобовые. Отношение к телу формируется именно в подростковом возрасте. Если девочка или мальчик привыкают игнорировать голод, наказывать себя за "съеденное лишнее" или, наоборот, заедать стресс — эти паттерны уходят во взрослую жизнь», — подчеркнула Кардиакос.