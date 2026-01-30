Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели собак в Москве

30 января 2026, 17:53

В московских дворах зафиксированы массовые отравления собак

Фото: Istock / Iuliia Zavalishina

В одном из районов Москвы — Солнцево — за последние дни зафиксированы случаи массовой гибели домашних собак. Об этом сообщает BAZA.