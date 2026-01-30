Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели собак в Москве
В одном из районов Москвы — Солнцево — за последние дни зафиксированы случаи массовой гибели домашних собак. Об этом сообщает BAZA.
По словам местных жителей, за два дня погибли семь животных, ещё одна собака была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Хозяева уверены, что причиной стала отрава: во дворах находят характерные розовые следы на снегу и куски мяса, разложенные в местах выгула — у футбольного поля, скейт-парка и вдоль пешеходных дорожек. Жители, замечая подозрительные предметы, стараются оперативно убирать их, чтобы предотвратить новые случаи.
По информации жильцов, в домовых чатах также появились неизвестные пользователи, которые заявляют о намерении продолжать подобные действия. Отмечается, что отравляющие вещества распространяются именно в зонах, где регулярно выгуливают домашних питомцев.
Ранее в районе уже происходили похожие инциденты — тогда внимание привлекал так называемый «розовый снег». Восемь владельцев пострадавших животных обратились в полицию. По итогам проверок было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель.
