«Не заставлять себя спать»: Россиянам рассказали, как победить весеннюю бессонницу

27 марта 2026, 11:55

Сомнолог Царёва: чтобы победить бессонницу, нужно рано вставать

Многие уверены: чтобы выспаться, нужно заставить себя лечь раньше. Однако весной зачастую это сделать непросто, потому что многих «накрывает» бессонница.





Врач-сомнолог Елена Царёва в беседе с «Радио 1» объяснила, что главный секрет весенней адаптации — сместить фокус с вечера на утро.





«Нужно как-то себя заставить встать пораньше и хотя бы пару дней продержаться. В идеале — неделю. Поскольку мы в течение дня тратим ресурсы и устаём к вечеру, сонливость будет копиться в течение этой недели, и засыпать будет проще. А сон окажется глубже», — сказала она.

«Если вы будете себя заставлять, то это негативная ассоциация со сном, а это прямой путь к хронической бессоннице. Также нужно не забывать про гигиену сна — это база, которой иногда достаточно. Образ жизни целиком очень важен», — акцентировала эксперт.