«Не заставлять себя спать»: Россиянам рассказали, как победить весеннюю бессонницу
Сомнолог Царёва: чтобы победить бессонницу, нужно рано вставать
Многие уверены: чтобы выспаться, нужно заставить себя лечь раньше. Однако весной зачастую это сделать непросто, потому что многих «накрывает» бессонница.
Врач-сомнолог Елена Царёва в беседе с «Радио 1» объяснила, что главный секрет весенней адаптации — сместить фокус с вечера на утро.
«Нужно как-то себя заставить встать пораньше и хотя бы пару дней продержаться. В идеале — неделю. Поскольку мы в течение дня тратим ресурсы и устаём к вечеру, сонливость будет копиться в течение этой недели, и засыпать будет проще. А сон окажется глубже», — сказала она.
Врач подчеркнула, что заставить себя лечь раньше гораздо сложнее, чем встать. Более того, принуждение ко сну формирует негативные ассоциации.
«Если вы будете себя заставлять, то это негативная ассоциация со сном, а это прямой путь к хронической бессоннице. Также нужно не забывать про гигиену сна — это база, которой иногда достаточно. Образ жизни целиком очень важен», — акцентировала эксперт.
Что входит в эту «базу»:
- Темнота и тишина: отсутствие источников света, подавляющих мелатонин.
- Проветривание: прохладный воздух способствует засыпанию.
- Отказ от гаджетов: это касается не только синего света экранов, но и дофаминовой зависимости от контента.