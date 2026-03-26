Сомнолог рассказала, почему весной многих одолевает сонливость

26 марта 2026, 11:56

Сомнолог Царёва: сонливость весной может быть из-за недостатка витаминов

Фото: istockphoto/Elena Perova

Весна — время противоречий. Кто-то наслаждается ранними рассветами и бодростью, а кто-то буквально борется сам с собой, пытаясь открыть глаза утром или заснуть вечером.





Врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы Елена Царёва в беседе с «Радио 1» объяснила, что увеличение светового дня — мощный синхронизатор биоритмов. В идеале с приходом весны людям должно становиться легче просыпаться. Если этого не происходит, значит, организм сигнализирует о накопившихся проблемах.





«Те, которые спят меньше, становятся более бодрыми с наступлением большего светового дня, — это ближе к норме. А те, которые остаются сонливыми, имеют на это причины», — сказала она.

Дефицит витаминов: за зиму организм истощает запасы. Недостаток витамина D, который вырабатывается на солнце, лишает нас бодрствования. Сюда же добавляется нехватка железа, витаминов группы B и йода, влияющих на работу щитовидной железы;

Обострение психических состояний: весна и осень — традиционное время для обострений, включая депрессию и тревожные расстройства.

«Если такого не происходит (бодрого пробуждения), значит, что-то уже не так. Нужно открыть окна, если зимняя привычка зашторивать осталась. Иногда можно простыми методами себе помочь», — посоветовала сомнолог.