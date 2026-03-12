Сомнолог Царёва предупредила о негативном влиянии телефона на засыпание

12 марта 2026, 15:27

Фото: iStock/Ridofranz

Использование телефона перед сном может сместить засыпание до полутора часов, а утром яркий экран помогает быстрее проснуться. Об этом рассказала кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева.





Она пояснила, что светящийся экран снижает выработку мелатонина, который отвечает за наступление сонливости и переключения на сон. Воздействие света на сетчатку может смещать время засыпания до полутора часов.





«Чем больше экран, тем больше воздействие. Чем ярче свет этого экрана, особенно если он белого либо голубого спектра, воздействие будет больше, и засыпание будет происходить дольше. Кроме того, повышение количества информации ведет к повышению уровня тревожности, что не способствует засыпанию», — предупредила Царева в разговоре с RT.