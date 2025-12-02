«Не желаю никому столько прожить»: ранняя потеря матери, мировое признание и две даты рождения. На 115-м году жизни умерла Клавдия Гадючкина
В Ярославской области скончалась Клавдия Михайловна Гадючкина — старейшая жительница России, чей возраст официально подтвердили международные организации. Она ушла из жизни 29 ноября, не дожив всего неделю до своего 115-летнего юбилея. Раннее взросление, один брак, большая семья и две даты рождения. Как жила долгожительница и её последние дни – в материале «Радио 1».
Последние дни Клавдии Михайловны
В середине ноября состояние бабушки резко ухудшилось — об этом рассказала ее внучка Ольга, у которой долгожительница жила последние годы.
«Бабушке стало плохо, она в больнице. Пока диагноза нет. Ей должны сделать УЗИ и взять анализы», — говорила она в беседе с местным порталом 76.RU.
Спустя две недели сердце Клавдии Михайловны остановилось. На момент смерти ей было 114 лет и 359 дней.
О её смерти сообщили в правительстве региона.
«Скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославка Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи», – говорилось в сообщении.
Путаница с документами и подтверждение возраста
Долгие годы Гадючкина настаивала, что родилась 24 ноября 1909 года. Однако после тщательной проверки документов европейская организация долгожителей (ESO) и американская компания LongeviQuest признали её фактической датой рождения 5 декабря 1910 года.
Таким образом, официально подтверждённый возраст россиянки стал основой для включения её в число пяти старейших людей планеты — это произошло 16 октября 2025 года. Она стала единственным супердолгожителем России, чья дата рождения была признана международным сообществом.
Тяжёлое детство и полвека работы на фабрике
Будущая рекордсменка родилась в селе Норском Ярославской области. Её ранние годы были омрачены серьёзными испытаниями: когда девочке было девять лет, скончалась её мама, и Клавдии пришлось рано бросить школу. Уже в третьем классе она перестала учиться, чтобы помогать семье.
В 15 лет девушка устроилась на прядильную фабрику «Красный перевал», где она проработала свыше пятидесяти лет — сначала подсобницей, а затем мастером.
Любовь, короткое счастье и трагедия
В 19 лет Клавдия вышла замуж за Сергея Петровича – моряка, который вернулся из плавания и влюбился в ярославскую девушку.
«Он меня был старше на семь лет. Привязался, не мог отлипнуть. К отцу моему ходил, говорил: "Хочу жениться". Отец ему: "Да какая она невеста, она ещё ребенок". А муж в ответ: "Ну, ничего. Через год будет матерью". 16 лет прожили вместе», – вспоминала женщина.
В 1956 году Сергей Петрович погиб в результате несчастного случая на фабрике «Норская Слобода». После этой трагедии Клавдия Михайловна больше не выходила замуж.
Здоровье и откровения о старости
В последние годы долгожительница страдала от проблем со зрением и слухом, повышенного давления и болей в суставах. Несмотря на жизненную стойкость, она нередко говорила о тяжести столь почтенного возраста.
В декабре 2024 года в интервью 76.RU она призналась:
«Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду, и сама не буду мучиться. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить».
Большая семья и долгий путь
За свою долгую жизнь Клавдия Михайловна воспитала троих детей — дочь и двух сыновей. Со временем семья выросла – у бабушки родились шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.
12 ноября 2022 года Гадючкина стала старейшей жительницей России после смерти Нины Чагелишвили. А 13 апреля 2024 года побила рекорд Анны Дадыкиной, став самым долгоживущим человеком в истории России.
В мировом контексте
Хотя Клавдия Гадючкина и вошла в число старейших людей мира, мировой рекорд остаётся за француженкой Жанной Кальман, прожившей 122 года и 164 дня. Она умерла 4 августа 1997 года.