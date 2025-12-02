02 декабря 2025, 10:31

Клавдия Гадючкина (фото: ВКонтакте @ e.u.musinova)

В Ярославской области скончалась Клавдия Михайловна Гадючкина — старейшая жительница России, чей возраст официально подтвердили международные организации. Она ушла из жизни 29 ноября, не дожив всего неделю до своего 115-летнего юбилея. Раннее взросление, один брак, большая семья и две даты рождения. Как жила долгожительница и её последние дни – в материале «Радио 1».





Содержание Последние дни Клавдии Михайловны Путаница с документами и подтверждение возраста Любовь, короткое счастье и трагедия Здоровье и откровения о старости Большая семья и долгий путь В мировом контексте

Последние дни Клавдии Михайловны

«Бабушке стало плохо, она в больнице. Пока диагноза нет. Ей должны сделать УЗИ и взять анализы», — говорила она в беседе с местным порталом 76.RU.

«Скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославка Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи», – говорилось в сообщении.

Путаница с документами и подтверждение возраста

Любовь, короткое счастье и трагедия

«Он меня был старше на семь лет. Привязался, не мог отлипнуть. К отцу моему ходил, говорил: "Хочу жениться". Отец ему: "Да какая она невеста, она ещё ребенок". А муж в ответ: "Ну, ничего. Через год будет матерью". 16 лет прожили вместе», – вспоминала женщина.

Клавдия Гадючкина с мужем Сергеем (фото: кадр из «Вести Ярославль»)

Здоровье и откровения о старости

«Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду, и сама не буду мучиться. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить».

Клавдия Гадючкина (фото: кадр из «Вести Ярославль»)

Большая семья и долгий путь

В мировом контексте