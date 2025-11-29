Скончался британский драматург и режиссер Том Стоппард на 89 году жизни
Британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 29 ноября сообщает телеканал Sky News.
Сэр Том Стоппард, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», скончался у себя дома в графстве Дорсет, окруженный семьей.
Его карьера в мире искусства длилась более 60 лет, в течение которых он получил множество наград, включая премии «Тони» и «Оливье», а также «Золотой глобус» и «Оскар» в сотрудничестве со сценаристом Марком Норманом.
Стоппард получил известность благодаря таким работам как «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Входит свободный человек», «Берег Утопии» и «Рок-н-ролл». Он также написал сценарии для фильмов, включая «Русский дом» Фреда Скеписи, «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена и «Анна Каренина» Джо Райта.
В 1990 году культурный деятель экранизировал свою собственную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
Читайте также: