01 декабря 2025, 16:48

Олег Стриженов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Стриженов – выдающийся советский актёр театра и кино. Его сын Александр построил прекрасную карьеру, пойдя по стопам отца. Однако не все в этой звёздной династии хорошо. Как спилась дочь мэтра , почему его внучка вынуждена была бомжевать, бросила детей и родила ещё троих – в материале «Радио 1».





Содержание Развод родителей и рана, не затянувшаяся всю жизнь Успешный старт, который не получил развития Несостоявшееся личное счастье Новый союз и трагический финал Повторение чужих ошибок Проблемы, которые так и не удалось решить

Развод родителей и рана, не затянувшаяся всю жизнь

Олег Стриженов (фото: РИА Новости/Михаил Озерский)

Успешный старт, который не получил развития

Марианна Бебутова и Олег Стриженов (фото: ВКонтакте @

mommy_me_ya)

Несостоявшееся личное счастье

Новый союз и трагический финал

Александра Стриженова (фото: ВКонтакте @

mommy_me_ya)



Повторение чужих ошибок

Александра Стриженова с детьми (фото: ВКонтакте @

mommy_me_ya)

Проблемы, которые так и не удалось решить

«Она оскорбила моего отца. После этого — никаких контактов».