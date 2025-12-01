Дочь спилась, а внучка – бомж: почему потомки Олега Стриженова не оправдали его надежд и как они живут сейчас?
Олег Стриженов – выдающийся советский актёр театра и кино. Его сын Александр построил прекрасную карьеру, пойдя по стопам отца. Однако не все в этой звёздной династии хорошо. Как спилась дочь мэтра , почему его внучка вынуждена была бомжевать, бросила детей и родила ещё троих – в материале «Радио 1».
Развод родителей и рана, не затянувшаяся всю жизнь
Наталья появилась на свет 28 июля 1957 года в семье двух ярких артистов — Олега Стриженова и Марианны Стриженовой (Бебутовой). Их роман начинался на съёмках «Овода» и продолжился в семейной жизни, которая казалась идеальной.
Однако к моменту, когда девочке исполнилось 11, брак родителей разрушился. Пока Марианна занималась ребёнком, карьера Олега стремительно росла. Его редко видели дома, а среди коллег он получил репутацию неравнодушного к женскому вниманию.
Первой громкой историей стала связь с 18-летней Людмилой Марченко, начавшаяся на съёмках «Белых ночей». Когда девушка рассказала актёру о беременности, Стриженов не ушёл из семьи, и Марченко пришлось сделать аборт. Для Марианны это стало первым тяжёлым ударом.
Позже в жизни актёра появилась Любовь Земляникина, и в 1968 году он всё же покинул дом. Для маленькой Натальи уход отца стал серьёзной травмой, оставившей глубокий след.
Мать была вынуждена работать почти без отдыха, а её собственная карьера вскоре пошла на спад. Тем временем Наталья решила продолжить актёрскую династию.
Успешный старт, который не получил развития
После школы Наталья поступила в Московское хореографическое училище, затем — во ВГИК. Уже в 15 лет она сыграла яркую роль Лели Козелковой в фильме «Москва — Кассиопея».
В 70–80-е годы её часто приглашали на роли школьниц, студенток, робких и наивных героинь. В картинах «Середина жизни», «И снова Анискин», «Подготовка к экзамену» она выглядела органично, хотя была значительно старше своих персонажей.
Но когда возраст Натальи уже позволял браться за серьёзные драматические роли, режиссёры предпочитали других. Она словно застряла в одном амплуа, из которого без удачного проекта выйти трудно.
Параллельно актриса играла в Театре-студии киноактёра: участвовала в постановке «Без вины виноватые», исполняла Снегурочку в «Волшебнике Изумрудного города». Последней её киноролью стала работа в фильме «Провинциалки» (1990). С началом 90-х востребованность Стриженовой резко упала.
Несостоявшееся личное счастье
В конце 1980-х Наталья вышла замуж за актёра Николая Холошина. Брак быстро распался, но фактически уже после развода, в 1987 году, у пары появилась дочь.
Справиться с жизненными трудностями Наталья не смогла. Она начала злоупотреблять алкоголем. Позднее дочь Александра вспоминала, что утро матери начиналось с пива, а к вечеру переходило в крепкий алкоголь. Если же она уходила в запой, то это могло тянуться месяцами.
Марианна жила в том же подъезде и пыталась помочь дочке и внучке. Бывали дни, когда Наталья даже не открывала двери родной дочери. Чтобы прокормить себя и ребёнка, бабушке приходилось работать консьержкой.
Новый союз и трагический финал
В конце 90-х Наталья начала встречаться с мужчиной по имени Алексей из Подольска. Он требовал прописать его в её квартире, но актриса сопротивлялась.
Алкогольные проблемы усиливались. Чтобы уснуть, она стала принимать препараты от бессонницы, несовместимые с алкоголем. Это сочетание и привело к трагедии: в 45 лет Наталья умерла.
На тот момент Александре было всего 16. Она уверена, что мать могли отравить. Единственной опорой для неё осталась бабушка Марианна Бебутова.
Но именно в этот момент в жизнь пожилой женщины вошли люди, которые представились помощниками. Они убеждали её, что помогут справиться с бедственным положением.
Марианна подписала договор пожизненной ренты — документ, который фактически передавал её квартиру посторонним. Внучка уверяла, что бабушка не понимала, что делает.
Марианна умерла почти сразу после этого — 12 мая 2004 года. Квартира по договору ушла новым владельцам.
Александра осталась в квартире матери, но и её вскоре потеряла. Арендатор убедил подростка оформить на него генеральную доверенность. Это оставило внучку Стриженова без жилья.
Повторение чужих ошибок
Не имея опоры, Александра пыталась построить семью. В 17 лет родила сына Романа от Павла Емельянова, позже — дочь Леру. Но брак распался, и она вернулась в Москву, оставив детей бывшей свекрови.
После были новые отношения и новые дети — Илья, Алан и Мия. Чтобы заработать, Александра стала участницей телешоу, где придумала историю о суррогатном материнстве, позже признавшись, что это был вымысел.
Несколько лет назад она говорила, что наконец обрела счастье рядом с ведущим мероприятий Павлом. От него родилась дочка Марианна. В мае 2025 года Александра стала мамой уже в седьмой раз.
Проблемы, которые так и не удалось решить
В феврале 2025 года Александра пережила тяжёлый период — похоронила своего деда Олега Стриженова, с которым так и не смогла наладить отношения. В то же время её сын Алан оказался в реанимации.
Серьёзно осложнились и отношения с дядей — Александром Стриженовым. Он когда-то помог племяннице деньгами, но общение прекратилось после конфликта из-за квартиры бабушки. Позже он признался:
«Она оскорбила моего отца. После этого — никаких контактов».