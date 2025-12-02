Дочь Александра Градского выиграла суд о возмещении ущерба от залива квартиры
Мария Градская выиграла дело о взыскании ущерба с «Жилищника» за залитую квартиру
Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла судебный иск к столичному ГБУ «Жилищник района Тверской» о возмещении ущерба от залива квартиры. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что сумма причиненного ущерба оценивалась более чем в пять миллионов рублей. Иск поступил в суд в декабре прошлого года.
В ходе судебного разбирательства ответчик ходатайствовал о назначении экспертизы для установления причин залива и точной стоимости восстановительного ремонта, на что суд дал согласие.
«Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ «Жилищник района Тверской» удовлетворено», — говорится в материале.
Напомним, что народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Причина его смерти — ишемический инсульт.
В октябре 2024 года на могиле звезды открыли памятник в виде рояля. На церемонии присутствовала жена артиста Марина Коташенко с детьми.
