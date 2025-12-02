Дочь Александра Градского выиграла суд о возмещении ущерба от залива квартиры

02 декабря 2025, 06:07

Мария Градская выиграла дело о взыскании ущерба с «Жилищника» за залитую квартиру

Александр Градский (Фото: кадр из 3 сезона шоу «Голос»)

Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла судебный иск к столичному ГБУ «Жилищник района Тверской» о возмещении ущерба от залива квартиры. Об этом пишет РИА Новости.





Уточняется, что сумма причиненного ущерба оценивалась более чем в пять миллионов рублей. Иск поступил в суд в декабре прошлого года.



В ходе судебного разбирательства ответчик ходатайствовал о назначении экспертизы для установления причин залива и точной стоимости восстановительного ремонта, на что суд дал согласие.





«Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ «Жилищник района Тверской» удовлетворено», — говорится в материале.