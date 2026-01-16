«Неблагоприятный магнитный фон»: Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей и жителей области
Синоптик Позднякова: погода в Москве и Подмосковье будет морозной
В Москве и области по-прежнему белые пейзажи. Как долго снег пролежит на улицах, и будет ли он пополняться?
Главный специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Поздняковой в беседе с «Радио 1» заявила, что погоду в выходные дни будет определять область повышенного атмосферного давления.
«Температура воздуха будет понижаться до -25 градусов. Предстоящие ночи субботы и воскресенья станут самыми морозными. Дальше температура начнется немного повышаться, но атмосферное давление достигнет рекордных показателей. Это все создаст неблагоприятный магнитный фон и дополнительную нагрузку на наш организм», — сказала она.
По словам эксперта, основные проблемы в эти дни могут возникнуть у лиц, которые страдают заболеваниями сердца и сосудов, поэтому им лучше не выходить резко на улицу, а пройти какой-то адаптационный период.
«Следует сначала побыть в более низкой температуре, только потом выходить на улицу. Такая погода чревата внезапным повышением артериального давления, нарушением сердечного ритма, приступами стенокардии, головной боли и так далее», — предупредила Позднякова.