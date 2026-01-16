Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели

16 января 2026, 07:43

Синоптик Леус: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за две недели

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Минувшая ночь в столице удивила холодом. Температура достигла минус 12,1 градуса, что стало самым низким показателем за последние две недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем Telegram-канале.