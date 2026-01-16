Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели
Минувшая ночь в столице удивила холодом. Температура достигла минус 12,1 градуса, что стало самым низким показателем за последние две недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Морозный антициклон усиливает свое влияние на Москву. Он разорвал облака, что привело к резкому падению температуры. На метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 12,1 градуса. В других районах города температура варьировалась: от минус 8,3 градуса на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутово.
В Подмосковье температура тоже поразила жителей. На севере региона теплее всего оказался Сергиев Посад с показателем минус 7,3 градуса. Самый холодный воздух пришел на запад области, где в Можайске температура опустилась до минус 19,4 градуса.
