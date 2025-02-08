«Я фея»: звезда «Вызова» попросила больше не отправлять ее в космос за астероидом

Юлия Пересильд (Фото: instagram*/juliaperesild)
Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд попросила больше не посылать ее в космос. Слова актрисы приводит газета «Жизнь».
«Господа товарищи, продюсеры, режиссеры, ну хватит! Ну пожалуйста! Можно меня, пожалуйста… Я фея, на самом деле! Можно меня больше никуда ни за каким астероидом не отправлять!» — сказала Пересильд.Накануне в пятницу, 7 февраля, Пересильд вместе со съемочной группой представила зрителям кинокартину «ON и Она», где сыграла главную роль.
Режиссер Евгений Корчагин подчеркнул талант и целеустремленность актрисы, заявив, что Пересильд можно отправить в космос за астероидом без подготовки.
Ранее сообщалось, как сложилась жизнь Кати Жужи из «Дома-2».
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