NASA скрыло данные об астероиде US6 после появления яркого объекта над Москвой

28 октября 2025, 01:53

Фото: istockphoto / forplayday

Американское космическое агентство NASA изъяло из публичного доступа сведения о характеристиках и траектории движения астероида 2025 US6, который может быть связан с наблюдаемым над Московским регионом болидом. Об этом проинформировала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.