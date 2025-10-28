NASA скрыло данные об астероиде US6 после появления яркого объекта над Москвой
Американское космическое агентство NASA изъяло из публичного доступа сведения о характеристиках и траектории движения астероида 2025 US6, который может быть связан с наблюдаемым над Московским регионом болидом. Об этом проинформировала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
Ранее информация об этом космическом теле свободно размещалась в базе данных. Однако сейчас сведения отсутствуют как в каталоге лаборатории реактивного движения NASA, так и на ресурсах Европейского космического агентства.
По предварительным расчётам учёных, небесное тело диаметром около двух метров должно было пролететь на расстоянии 150 тысяч километров от Земли 28 октября. Специалисты допускают, что этот объект может быть связан с недавним явлением над столицей.
Утром 27 октября жители Москвы зафиксировали в небе яркий светящийся объект. По оценкам РАН, его скорость составляла от 14 до 30 километров в секунду, что характерно для астероидов. Однако исследователи отметили интенсивное разрушение тела на фрагменты, что чаще свойственно искусственным объектам.
