«Небольшой провал»: Синоптик рассказал, когда в Москву и область окончательно придет весна

02 марта 2026, 14:11

Синоптик Шувалов: весна в Москве и Подмосковье наступит во второй половине марта

Фото: iStock/Oleg Elkov

Весна ворвалась в столичный регион стремительно и напористо: всего за два дня снежный покров в Москве сократился почти на четверть. Чего ждать от погоды дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» объяснил, что нынешняя оттепель выглядит особенно контрастно на фоне аномально холодного февраля.





«Февраль оказался почти на 3°C ниже нормы, и по количеству осадков было очень много снега. За последний день февраля и в первый день марта снежный покров в Москве за два оттепельных дня сократился почти на четверть: с 72 до 54 см. Те же самые показатели и в Можайске, Коломне, Дмитрове и других городах Москвы и Подмосковья», — сказал он.

«Таких высоких значений уже не будет. В ближайшие дни, сегодня и завтра, это 1–3° тепла в дневные часы, а в среду нас ждёт провал небольшой вниз, ниже нулевой отметки. Растаявший днем снег начнет замерзать ночью, превратив дороги и тротуары в каток», — отметил Шувалов.