«Тревожный чемоданчик и резиновая лодка»: Спасатель рассказал, как подготовиться к наводнению
Спасатель Щетинин рассказал, как подготовится к аномальному паводку в Подмосковье
Московский регион этой весной ожидает аномальное половодье. Такой прогноз дали метеорологи. Вся первая декада марта будет тёплой, что спровоцирует активное таяние рекордных сугробов. Высота снежного покрова в столичном регионе вдвое превышает норму и составляет 73 миллиметра. Кроме того, в октябре и ноябре осадков выпало на 25% больше нормы.
Экстренные службы Подмосковья подготовились к половодью, сообщил «Радио 1» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
«Я склонен доверять прогнозам. Естественно, по плану проводятся все необходимые мероприятия, тренировки. Проверяется наличие дополнительных ресурсов, спасательной техники, водных средств спасения. Всё уже готово, и будем надеяться, что не пригодится. Но на всякий случай, конечно, все силы и средства в готовности», – заверил спасатель.Как предупредил Щетинин, подъём воды грозит жилищам, людям и домашним животным, особенно в сельской местности.
«Это ещё и нарушение жизнедеятельности человека, коммуникаций, водоснабжения, подачи электричества, тепла, газа. Но всё это, конечно, в особо тяжёлых случаях. Однако мы должны быть готовы ко всему. Нужно обязательно знать, какая ситуация будет складываться вокруг вашего жилища, в вашем населённом пункте. Люди, которые давно живут в этой местности, наверняка представляют, на какой уровень из года в год поднимается вода», – добавил собеседник «Радио 1».Он подчеркнул, что очень важно подготовиться к возможной эвакуации. В случае угрозы «тревожный чемоданчик» должен быть собран заранее.
«В нём должны находиться тёплые вещи, документы, лекарства, которые вы постоянно принимаете, деньги, телефон, зарядное устройство, сменное бельё, запас питания на день-два и горячий чай в термосе. Всё остальное выдадут в пункте размещения», – сказал Сергей Щетинин.Если есть опасность сильного подтопления, начинается информирование по телевизору, по радио, оповещение через громкую связь. Нужно быть готовыми к этому, сразу собрать необходимые вещи, если такая команда поступила. Затем необходимо отключить воду, газ, а далее следовать командам, которые будут транслироваться.
«В случае внезапного подъёма воды самое главное – не паниковать и спокойно оценить ситуацию. Если мы получили сигнал, что всё сложно, по возможности нужно подняться на второй этаж, на чердак, оповестить родных и близких о том, где вы находитесь, а также позвонить в службу 112 и сообщить, что в таком-то населённом пункте, по такому адресу наблюдается активный подъём воды, и требуется помощь. Также стоит позаботиться о родственниках или соседях, особенно о людях, находящихся в тяжёлой ситуации – лежачих больных и так далее. Лучше отвязать домашних животных и выпустить их, но это уж совсем экстремальный вариант», – отметил спасатель.Он напомнил, что некоторые люди до последнего не покидают дом, переносят вещи на этаж выше, тем самым ставя свою жизнь под угрозу.
«Но мы с вами должны понять, что жизнь бесценна. Никакая железка, никакой магнитофон, никакая машина не стоит её. Поэтому, если ситуация критическая, нужно бросать всё и спасать свою жизнь и жизнь близких. Это очень важно. Если у вас имеется, предположим, надувная лодка, и вы чувствуете, что у вас есть силы, вы обязаны прийти на помощь близким и соседям», – подчеркнул Щетинин.Он добавил, что добровольцы в подобных ситуациях активно участвуют в эвакуации и оказывают помощь населению.