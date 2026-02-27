«Тревожный чемоданчик и резиновая лодка»: Спасатель рассказал, как подготовиться к наводнению

27 февраля 2026, 18:54

Спасатель Щетинин рассказал, как подготовится к аномальному паводку в Подмосковье

оригинал Фото: mediabankmo.ru

Московский регион этой весной ожидает аномальное половодье. Такой прогноз дали метеорологи. Вся первая декада марта будет тёплой, что спровоцирует активное таяние рекордных сугробов. Высота снежного покрова в столичном регионе вдвое превышает норму и составляет 73 миллиметра. Кроме того, в октябре и ноябре осадков выпало на 25% больше нормы.





Экстренные службы Подмосковья подготовились к половодью, сообщил «Радио 1» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Я склонен доверять прогнозам. Естественно, по плану проводятся все необходимые мероприятия, тренировки. Проверяется наличие дополнительных ресурсов, спасательной техники, водных средств спасения. Всё уже готово, и будем надеяться, что не пригодится. Но на всякий случай, конечно, все силы и средства в готовности», – заверил спасатель.

«Это ещё и нарушение жизнедеятельности человека, коммуникаций, водоснабжения, подачи электричества, тепла, газа. Но всё это, конечно, в особо тяжёлых случаях. Однако мы должны быть готовы ко всему. Нужно обязательно знать, какая ситуация будет складываться вокруг вашего жилища, в вашем населённом пункте. Люди, которые давно живут в этой местности, наверняка представляют, на какой уровень из года в год поднимается вода», – добавил собеседник «Радио 1».



«В нём должны находиться тёплые вещи, документы, лекарства, которые вы постоянно принимаете, деньги, телефон, зарядное устройство, сменное бельё, запас питания на день-два и горячий чай в термосе. Всё остальное выдадут в пункте размещения», – сказал Сергей Щетинин.

«В случае внезапного подъёма воды самое главное – не паниковать и спокойно оценить ситуацию. Если мы получили сигнал, что всё сложно, по возможности нужно подняться на второй этаж, на чердак, оповестить родных и близких о том, где вы находитесь, а также позвонить в службу 112 и сообщить, что в таком-то населённом пункте, по такому адресу наблюдается активный подъём воды, и требуется помощь. Также стоит позаботиться о родственниках или соседях, особенно о людях, находящихся в тяжёлой ситуации – лежачих больных и так далее. Лучше отвязать домашних животных и выпустить их, но это уж совсем экстремальный вариант», – отметил спасатель.

«Но мы с вами должны понять, что жизнь бесценна. Никакая железка, никакой магнитофон, никакая машина не стоит её. Поэтому, если ситуация критическая, нужно бросать всё и спасать свою жизнь и жизнь близких. Это очень важно. Если у вас имеется, предположим, надувная лодка, и вы чувствуете, что у вас есть силы, вы обязаны прийти на помощь близким и соседям», – подчеркнул Щетинин.