В Кузбассе ожидается резкое потепление после сильных морозов

02 марта 2026, 13:10

Фото: iStock/Tverdohlib

В Кузбассе уже на текущей неделе ожидается существенное потепление после весенних морозов. Об этом сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.





В понедельник, 2 марта, в Кузбассе днем будет порядка -14…-19 °C, а также ветер с порывами до 12 м/с и без осадков, пишет VSE42.RU.





«В Кемерове днем 2 марта будет -16…-18 °C. Также прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица», — говорится в материале.

«В среду, 4 марта, в ночное время термометры покажут -15…-20 °C, местами до -29 °C. Днем потеплеет до -1…-12 °C», — приводит «Сiбдепо» прогноз синоптиков.