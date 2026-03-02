В Кузбассе ожидается резкое потепление после сильных морозов
В Кузбассе уже на текущей неделе ожидается существенное потепление после весенних морозов. Об этом сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.
В понедельник, 2 марта, в Кузбассе днем будет порядка -14…-19 °C, а также ветер с порывами до 12 м/с и без осадков, пишет VSE42.RU.
«В Кемерове днем 2 марта будет -16…-18 °C. Также прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица», — говорится в материале.
В ночь на 3 марта температура опустится до -22…-27 °C, а местами до -35 °C. Днем потеплеет до -3…-13 °C, пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.
«В среду, 4 марта, в ночное время термометры покажут -15…-20 °C, местами до -29 °C. Днем потеплеет до -1…-12 °C», — приводит «Сiбдепо» прогноз синоптиков.
Днем в четверг столбики термометров уже покажут до +5 °C. Ночью пройдет небольшой снег, который днем станет мокрым.