Москвичам пообещали «погодную чехарду» в начале марта

02 марта 2026, 10:39

Синоптик Шувалов: скачки температуры в Москве приведут к образованию гололедицы

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По словам синоптика, в целом ожидается тёплая погода с небольшими колебаниями температуры.





В беседе с «RT» Шувалов отметил, что ночью столбики термометров покажут около 0 °С, а днём воздух прогреется до 0...+2 °С. В понедельник в городе пройдёт небольшой дождь, а во вторник ожидаются осадки в виде дождя со снегом.



Специалист сообщил, что в среду температура немного понизится до -4...-2 °С. Однако к вечеру приблизится очередной атмосферный фронт, поэтому в четверг снова потеплеет до 0...+2 °С. Это потепление окажется непродолжительным: в пятницу температура вновь опустится до -4...-2 °С.

«То есть будет погодная чехарда с небольшими перепадами. И эти скачки грозят образованием гололедицы. Это наиболее неприятный и опасный момент, который надо учитывать на этой неделе», — подчеркнул он.