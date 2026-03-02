Москвичам пообещали «погодную чехарду» в начале марта
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По словам синоптика, в целом ожидается тёплая погода с небольшими колебаниями температуры.
В беседе с «RT» Шувалов отметил, что ночью столбики термометров покажут около 0 °С, а днём воздух прогреется до 0...+2 °С. В понедельник в городе пройдёт небольшой дождь, а во вторник ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
Специалист сообщил, что в среду температура немного понизится до -4...-2 °С. Однако к вечеру приблизится очередной атмосферный фронт, поэтому в четверг снова потеплеет до 0...+2 °С. Это потепление окажется непродолжительным: в пятницу температура вновь опустится до -4...-2 °С.
«То есть будет погодная чехарда с небольшими перепадами. И эти скачки грозят образованием гололедицы. Это наиболее неприятный и опасный момент, который надо учитывать на этой неделе», — подчеркнул он.