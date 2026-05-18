«Неэффективны и опасны»: Как в России будут бороться с лженутрициологами

18 мая 2026, 12:25

Основатель EGENY Ермолаева: нутрициологом может назвать себя любой, что опасно

Кто такой нутрициолог: врач с научным подходом или маркетолог? Юридически сегодня ответа нет. Отсутствие профстандарта и легального статуса профессии привели к тому, что мошенники чувствуют себя в этой нише вольготно, продавая небезопасные добавки под видом научных рекомендаций.





Основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева в беседе с «Радио 1» заявила, что признание нутрициологии медицинской специальностью способно фундаментально изменить культуру потребления БАД и повысить доверие к отрасли в целом.





«В настоящее время рынок нутрициологических услуг де-факто не регулируется. По экспертным оценкам, в России работают сотни тысяч специалистов, чей статус максимально не регламентирован. Это создает питательную среду для непрофессионалов, чьи рекомендации могут быть неэффективны или даже опасны. Отсутствие профстандарта означает, что "нутрициологом" может назвать себя любой человек, прошедший краткосрочные курсы», — сказала она.

«Появление понятных и строгих критериев для получения права называться "врачом-нутрициологом" позволит сформировать высокий стандарт профессии и создаст ориентир качества как для специалистов, так и для пациентов. Это повысит общий уровень доверия и изменит культуру потребления от "самоназначения" к профессиональной рекомендации. Легализация врачебных назначений и появление профильных специалистов переориентирует потребителя с советов из интернета на научно обоснованные рекомендации, сделанные на основе его индивидуальных показателей здоровья», — объяснила Ермолаева.