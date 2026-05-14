Нутрициолог объяснила, действительно ли киноа полезнее гречки
Заменять привычную гречку более дорогостоящей крупой киноа нет необходимости — оба варианта полезны в качестве гарнира. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач, нутрициолог Екатерина Гузман.
Сравнивать киноа и гречку как конкурирующие продукты неправильно. Оба не содержат глютена, но киноа содержит чуть больше белка и клетчатки. Эта культура также богата магнием, железом и цинком, а гречка, помимо железа, содержит рутин.
Гречка легче усваивается, в то время как киноа может вызывать газообразование. В итоге киноа превосходит гречку по аминокислотному составу, а гречка — по доступности, привычности и хорошей переносимости желудком. С точки зрения здорового питания, нет необходимости заменять гречку на киноа, считает Гузман.
По мнению специалиста, киноа — это не «еда будущего», а просто ещё один полезный гарнир, который обогащает рацион. Это качественная псевдозерновая культура с отличным питательным составом, которая может стать альтернативой традиционным крупам.
Однако с точки зрения влияния на здоровье киноа не обладает уникальными преимуществами, которых нельзя было бы получить из других цельнозерновых продуктов. Гузман утверждает, что гречка, овсянка, перловка, булгур и киноа могут быть частью здорового рациона.
