«Негативные эмоции»: Психолог объяснил, почему погода влияет на настроение человека

27 апреля 2026, 16:16

Психолог Шамсутдинов: погода влияет на аффективное расстройство человека

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Погода оказывает глубокое влияние на человеческий организм. Внезапно накрывший Москву и область снегопад сильно испортил настроение горожан, а у некоторых даже возникли проблемы со здоровьем.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что изменения в климате, действительно, могут вызывать колебания в настроении и психическом состоянии людей.





«Солнечные дни способны поднять уровень серотонина — гормона счастья. Мы становимся более активными, общительными и оптимистичными. В такие моменты мир кажется ярче, а проблемы — менее значительными. Но стоит лишь небу затянуться облаками, как настроение начинает меняться. Хмурые дни часто ассоциируются с апатией, снижением энергии и даже депрессией. Это не просто совпадение: исследования показывают, что у людей в дождливую погоду увеличивается вероятность проявления негативных эмоций», — объяснил он.

«Есть еще один аспект — сезонные изменения. Зима с ее короткими днями и долгими ночами часто вызывает сезонное аффективное расстройство (САР). Люди становятся более замкнутыми, теряют интерес к любимым занятиям. Это не просто лень или каприз: биохимия нашего организма меняется в зависимости от времени года», — отметил Шамсутдинов.