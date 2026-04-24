Психолог рассказал, как вернуть понимание и уважение в отношения мужчин и женщин

24 апреля 2026, 16:59

Психолог Шамсутдинов: между мужчинами и женщинами должно быть уважение

В современном обществе все больше замечается противостояние мужчин и женщин. Представители обоих полов находят недостатки друг у друга, упрекают, но переубедить никто никого не может — все остаются при своём мнении, ещё сильней ожесточаясь и расходясь в видении жизни.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что для решения конфликта между мужчинами и женщинами в обществе, нужно осознать, что конкуренция — это не единственный путь.





«Следует научиться видеть в партнере не соперника, а союзника. Эта задача не из легких, но она необходима для построения любых здоровых взаимоотношений. Открытое общение, умение делиться чувствами и потребностями — вот ключевые моменты, которые могут помочь разрушить этот порочный круг», — отметил он.

«Сложно изменить то, что укоренилось в нашем обществе, но возможно начать с себя. Каждый из нас может сделать шаг навстречу другому полу, перестав воспринимать его как угрозу. Взаимопонимание и уважение — это не просто слова, а основа для построения гармоничных отношений», — резюмировал Шамсутдинов.