Психолог заявила, что алкогольная зависимость Лепса погубит усыновление детей

24 апреля 2026, 15:23

Психолог Наумова: график и зависимости помешают Лепсу стать хорошим отцом

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что певец Григорий Лепс вряд ли станет хорошим отцом для детей, которых он планирует усыновить.





В беседе с Общественной Службой Новостей специалист пояснила: из-за тяжёлого рабочего графика артист не сможет уделять детям должного внимания.

«Более того, если имеется зависимость, то тем более будет тяжело воспитать психологически здоровых детей. Очень сложно будет детям с таким отцом. К тому же на них будет направлено много внимания, так как речь идёт о медийной личности, поэтому тут последствия могут быть разные», — добавила Наумова.