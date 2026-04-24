Психолог заявила, что алкогольная зависимость Лепса погубит усыновление детей
Психолог Наумова: график и зависимости помешают Лепсу стать хорошим отцом
Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что певец Григорий Лепс вряд ли станет хорошим отцом для детей, которых он планирует усыновить.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист пояснила: из-за тяжёлого рабочего графика артист не сможет уделять детям должного внимания.
«Более того, если имеется зависимость, то тем более будет тяжело воспитать психологически здоровых детей. Очень сложно будет детям с таким отцом. К тому же на них будет направлено много внимания, так как речь идёт о медийной личности, поэтому тут последствия могут быть разные», — добавила Наумова.Психолог подчеркнула: процедура усыновления сама по себе непроста и проходит под контролем государственных структур. Если Лепс вызовет у них сомнения, ему вряд ли разрешат усыновить детей.
