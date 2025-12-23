«Негативно скажется»: Адвокат прокомментировал новые ограничения на продажу алкоголя

23 декабря 2025, 12:10

Адвокат Терентьев: новые изменения в продаже алкоголя не принесут пользы

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день — с 13.00 до 15.00. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения Опоры России Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» прокомментировал основные положения, сказав, что на сегодняшний момент идет ограничение розничной продажи алкогольной продукции в магазинах и предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах с выходами во двор.





«Данное исключение говорит об объектах, которые выходы во двор не имеют, но в то же время есть ограничение по расстоянию до проезжей части улично-дорожной сети. Звучит это как «не более 30 метров», а если более 30 метров, тогда что? В таком случае это уже не исключение и розничная продажа алкогольной продукции запрещена. Во-вторых, не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных на прилегающих к многоквартирным домам территориях, а также в объектах (за исключением ресторанов), указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующего дня по московскому времени», — объяснил он.

«В-третьих, оплатить алкогольную продукцию необходимо будет в часы, в которые разрешена розничная продажа напитков. Данная норма породит либо несколько счетов, один за алкоголь, другой за еду. Либо сначала посетитель полностью оплатит заказ с алкоголем, а потом все остальное. Хотелось бы подумать, к чему это может привести: кафе и бары окажутся под угрозой существования. Бары самые уязвимые, в них ходят в основном выпить и вечером, и ночью. Кафе будут менее рентабельными, и все должно перетечь в сегмент ресторанов, которые продолжат работу, как и раньше», — отметил Терентьев.

«Я не верю, что данные ограничения приведут к тому, что люди станут меньше употреблять спиртного, к сожалению, борьба с легальным бизнесом приведет только к тому, что вырастет нелегальный рынок алкогольной продукции. Употреблять напитки будут дома, что негативно скажется на детях (употребление алкоголя родителями в присутствии всей семьи создаст определенную модель поведения для детей в будущем)», — поделился собеседник.