Названы продукты, которые россияне покупают к новогоднему столу заранее
Почти половина россиян заранее покупает алкоголь для новогоднего стола. Красную икру, колбасы и мясные деликатесы приобретают четверть жителей страны. Такие данные представил Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, пишет РИА Новости.
Согласно исследованию, 76% опрошенных делают покупки предварительно. 40% респондентов выбирают консервированные овощи, а около трети — шоколадные конфеты. Четверть россиян запасается красной икрой и сырокопчеными колбасами. Также 14% планируют купить свежее мясо, а 12% — замороженную рыбу.
Что касается напитков, 45% россиян закупают алкоголь, 25% выбирают соки и морсы, а 24% предпочитают безалкогольную сладкую газировку. Почти четверть не покупает продукты заранее. Большинство предпочитает делать их в розничных магазинах. 37% идут на рынок, а 12% заказывают еду на маркетплейсах.
