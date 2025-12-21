Гастроэнтеролог Вялов назвал рекомендуемую порцию оливье
Порция салата оливье не должна превышать 200 граммов, однако ее можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.
Врач рекомендовал употреблять за один раз 150–200 граммов салата, что соответствует четырем–пяти столовым ложкам. По его мнению, этот объем позволяет насладиться вкусом блюда, не перегружая организм.
Вялов подчеркнул, что размер порции можно увеличить, если есть медленнее и в сочетании с другими блюдами. Однако в новогоднюю ночь не стоит превышать 300 граммов салата, особенно если вы планируете ограничиться только оливье и селедкой под шубой, посоветовал гастроэнтеролог.
Читайте также: