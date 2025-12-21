Гастроэнтеролог Вялов назвал рекомендуемую порцию оливье

21 декабря 2025, 08:19

Гастроэнтеролог Вялов: порция оливье не должна превышать 200 граммов

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Порция салата оливье не должна превышать 200 граммов, однако ее можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.