Стало известно, кто помог Долиной отдать 112 млн мошенникам
Появились новые детали громкого дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. По данным телеграм-канала Mash, помощник певицы знал о ее планах.
По словам представителя, перед тем как продать недвижимость в Хамовниках, Долина попросила его сходить за наличными. Помощник, ничего не заподозрив, помог ей снять деньги, которые позже певица передала в двух чемоданах неизвестным, оказавшимся мошенниками. Отмечается, что за поиск покупателя артистка заплатила агентству 4,5 миллиона рублей.
В ходе закрытых судебных заседаний Долина сначала она отказывала в компенсации покупательнице Полине Лурье, ссылаясь на то, что деньги уже у мошенников. Позже певица изменила свою позицию. В рамках дела была проведена экспертиза, которая показала, что в момент заключения сделки артистка находилась в состоянии психического расстройства.
