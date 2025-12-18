Стало известно, кто помог Долиной отдать 112 млн мошенникам

18 декабря 2025, 11:44

Mash: помощник Долиной знал о сделке по продаже квартиры

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Появились новые детали громкого дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. По данным телеграм-канала Mash, помощник певицы знал о ее планах.