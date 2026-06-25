«Неинтересно лежать на пляже»: турэксперт рассказал о растущем спросе россиян на необычные путешествия

25 июня 2026, 12:33

Турэксперт Мкртчян: в России растет популярность необычных форматов туризма

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

Пляжный отдых постепенно перестает быть единственным вариантом отпуска для россиян. Всё больше путешественников ищут не просто возможность сменить обстановку, а новые впечатления, знания и опыт, связанные с личными интересами. Какие направления набирают популярность и почему туристы всё чаще отказываются от привычных маршрутов?





Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» связал растущий интерес к нестандартным путешествиям прежде всего с любознательностью людей. Особенно востребованы такие форматы среди тех, кто уже успел познакомиться с популярными туристическими направлениями и теперь ищет что-то новое.



Однако специалист подчеркнул, что всегда будет категория людей, которые предпочитают классический пляжный отдых, — это семьи с детьми.



«Семейные люди с детьми — они будут ездить на пляжный отдых и через 200 лет, и через 500, да пока в России будет холодно. Двухлетнего ребёнка везти в какой-нибудь йога-тур или на гастрономический тур только сумасшедший родитель решится», — отметил Мкртчян.

«Я думаю, это долгий тренд. Люди действительно хотят узнать больше, людям уже неинтересно просто лежать на пляже. Например, сейчас у россиян вдруг появилось желание изучать буддийскую культуру. Россия в основном-то христианская страна, ну и мусульманская отчасти. Конечно, есть буддисты и целые республики буддистские, но для многих это становится открытием», — объяснил эксперт.