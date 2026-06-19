Фермерские и ресторанные проекты Подмосковья вошли в топ-50 объектов гастротуризма
Опубликован рейтинг лучших объектов гастрономического туризма страны за 2026 год по версии путеводителя «50 лучших вкусов России». Московская область стала одним из лидеров по числу представленных проектов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Топ-50 сформирован на основе голосования 500 экспертов отрасли – ведущих сомелье, шеф-поваров, рестораторов, отельеров и других специалистов.
«Пятую позицию в рейтинге занял музейно-гастрономический кластер «Коломенский посад». Этот центр объединяет исторические производства, в том числе знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие традиционные продукты. На седьмом месте – «Ферма М2» из деревни Шульгино Волоколамского округа. Хозяйство занимается органическим производством и развивает агротуризм. В рейтинг также вошла «Истринская сыроварня Олега Сироты» в деревне Дубровское. Проект в сфере фермерского сыроделия сочетает производство, гастрономию и событийные форматы. Среди отмеченных объектов – «ЭкоДеревушка» в Коломне с улиточной, крокодиловой фермой, рестораном и мастер-классами для посетителей», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в рейтинге представлены гастробистро Biologie из Красногорска с авторской кухней и и Chalet River Club в Химках, включающий ресторан и гастрономическое пространство, где посетителей знакомят с сырами подмосковного агрохолдинга «Рота-Агро».
Помимо фермерских хозяйств, гастрономических проектов и ресторанов, в рейтинг попали отели Подмосковья.
Список 50 лучших объектов гастротуризма России доступен на сайте.