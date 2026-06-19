Фермерские и ресторанные проекты Подмосковья вошли в топ-50 объектов гастротуризма

19 июня 2026, 21:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Опубликован рейтинг лучших объектов гастрономического туризма страны за 2026 год по версии путеводителя «50 лучших вкусов России». Московская область стала одним из лидеров по числу представленных проектов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Топ-50 сформирован на основе голосования 500 экспертов отрасли – ведущих сомелье, шеф-поваров, рестораторов, отельеров и других специалистов.

«Пятую позицию в рейтинге занял музейно-гастрономический кластер «Коломенский посад». Этот центр объединяет исторические производства, в том числе знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие традиционные продукты. На седьмом месте – «Ферма М2» из деревни Шульгино Волоколамского округа. Хозяйство занимается органическим производством и развивает агротуризм. В рейтинг также вошла «Истринская сыроварня Олега Сироты» в деревне Дубровское. Проект в сфере фермерского сыроделия сочетает производство, гастрономию и событийные форматы. Среди отмеченных объектов – «ЭкоДеревушка» в Коломне с улиточной, крокодиловой фермой, рестораном и мастер-классами для посетителей», – рассказали в ведомстве.