В России существенно вырос спрос на тюрьмы из-за нового вида туризма
В России вырос спрос на необычный вид туризма: люди бронируют номера в бывших тюрьмах, чтобы отдохнуть от города и проникнуться атмосферой мест, связанных с известными заключёнными, например с Фёдором Достоевским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Самую популярную тюрьму-отель открыли в Тобольске. Аналогичные объекты появляются и в других регионах. Владельцы предлагают разные варианты размещения. VIP-номер включает ванну напротив окна, изголовья из цепей, столбики по бокам кровати в стиле ЗИС, люстры в клетку и дверцы с окошками для подачи «баланды».
Более бюджетный вариант — «хата среднего класса» с двухъярусными кроватями, душевой, потолками с неровной фактурой и чёрно-белыми камнями «для понимания добра и зла». Стоимость — от восьми тысяч рублей в сутки.
Гостям выдают полосатую робу. Владелец одного из объектов рассказал, что к нему приезжают состоятельные люди старше 40 лет, желающие пощекотать нервы. Идея стала настолько популярной, что подобные заведения планируют открыть в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.
