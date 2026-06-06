Россияне открыли для себя новые направления внутреннего туризма

06 июня 2026, 04:10

АТОР: российские туристы начали интересоваться монастырингом и избингом

Фото: istockphoto/kostya6969

Россияне открывают для себя новые грани внутреннего туризма. Среди набирающих популярность направлений — монастыринг и избинг, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости.