Россияне открыли для себя новые направления внутреннего туризма
Россияне открывают для себя новые грани внутреннего туризма. Среди набирающих популярность направлений — монастыринг и избинг, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости.
Она уточнила, что под этими понятиями подразумеваются путешествия с посещением монастырей либо поездки с проживанием в отдаленных селах. По словам Ломидзе, тренд заключается не в появлении принципиально новых видов туризма, а в «переоткрытии» ранее маловостребованных ниш, которые сейчас привлекают все больше людей.
Кроме того, глава АТОР отметила растущий интерес россиян к мастер‑классам по народно‑художественным промыслам. Например, они хотят осваивать старинные ремесла. Еще один пример востребованного формата — агротуризм, суть которого в сборе урожая, заключила Ломидзе.
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