Нейропсихолог рассказал, как привить детям любовь к чтению

30 октября 2025, 18:50

Нейропсихолог Каниметов: чтобы ребенок любил чтение, он должен понимать сюжет

Фото: iStock/evgenyatamanenko

О пользе чтения знают все, но мало кто понимает, как подобрать книгу, которая не только увлечет ребенка, но и будет соответствовать его когнитивным возможностям.





Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов в беседе с «Радио 1» посоветовал начинать читать «чем раньше, тем лучше» и главным критерием называет удовольствие от совместного процесса.





«Основным движением и мотиватором для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста является коммуникация. Для этого должно быть большое количество персонажей и реалистичных сюжетов», — отметил он.

«Все сюжетные рассказы Николая Носова, Виктора Драгунского («Денискины рассказы») или по принципу «Незнайки» подойдут», — посоветовал нейропсихолог.

«Они не современные люди с точки зрения внешней составляющей, но ведут себя точно так же, как мы с вами, и беспокоят их те же самые проблемы. Нужно, чтобы ребенок понимал актуальность сюжета. Чтобы привить любовь к чтению, важно не только регулярно читать вслух, но и выстраивать литературную ступень от простых историй к сложным многоплановым произведениям, открывающим мир метафор и вечных человеческих ценностей», — резюмировал нейропсихолог.