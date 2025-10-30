Нейропсихолог рассказал, как привить детям любовь к чтению
Нейропсихолог Каниметов: чтобы ребенок любил чтение, он должен понимать сюжет
О пользе чтения знают все, но мало кто понимает, как подобрать книгу, которая не только увлечет ребенка, но и будет соответствовать его когнитивным возможностям.
Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов в беседе с «Радио 1» посоветовал начинать читать «чем раньше, тем лучше» и главным критерием называет удовольствие от совместного процесса.
«Основным движением и мотиватором для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста является коммуникация. Для этого должно быть большое количество персонажей и реалистичных сюжетов», — отметил он.
По его словам, на этом этапе идеально подойдут классические сюжетные произведения, где герои активно взаимодействуют друг с другом.
«Все сюжетные рассказы Николая Носова, Виктора Драгунского («Денискины рассказы») или по принципу «Незнайки» подойдут», — посоветовал нейропсихолог.
Для самых маленьких, кому еще сложно удерживать сложные сюжетные линии, эксперт рекомендует короткие и понятные истории про животных и птиц. Следующая ступень — подготовка к глубокому восприятию художественной литературы. Здесь на помощь приходят произведения, где ребенок учится видеть не только прямой смысл, но и метафоры. Главная задача, по словам Каниметова, — помочь ребенку увидеть актуальность классических сюжетов, чтобы он мог провести параллели между героями прошлого и современностью.
«Они не современные люди с точки зрения внешней составляющей, но ведут себя точно так же, как мы с вами, и беспокоят их те же самые проблемы. Нужно, чтобы ребенок понимал актуальность сюжета. Чтобы привить любовь к чтению, важно не только регулярно читать вслух, но и выстраивать литературную ступень от простых историй к сложным многоплановым произведениям, открывающим мир метафор и вечных человеческих ценностей», — резюмировал нейропсихолог.