Стало известно, куда россияне отправятся на ноябрьских праздниках

29 октября 2025, 15:09

«Туту»: На ноябрьских праздниках россияне отправятся в Белоруссию и Казахстан

Фото: iStock/Choreograph

На ноябрьских праздниках россияне поедут в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий «Туту».





Отмечается, что среди заграничных направлений на праздничные дни лидером у россиян стала Белоруссия. Также россияне отправятся в Казахстан, Турцию и Армению.





«Самыми популярными направлениями для поездок на ноябрьские праздники по России стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области», — сообщили в сервисе.

