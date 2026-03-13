Кинокритик призвал лишать лицензии кинотеатры за показ пиратских фильмов
Российский кинематограф сегодня развивается в условиях жестких ограничений, а прокатные удостоверения, по сути, используются как инструмент давления.
Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Татар-информом». По его словам, изоляция от мировых рынков негативно отражается на качестве отечественных фильмов. Он также подчеркнул, что российская киноиндустрия фактически существует в режиме жесткой цензуры.
Комментируя присутствие западных картин в российском прокате, Шнейдеров отметил, что до зрителя доходят далеко не все премьеры. Как пояснил критик, крупные голливудские студии прекратили работу на рынке России, поэтому в кинотеатрах не появляются многие ожидаемые блокбастеры. В то же время, добавил он, в прокат иногда попадают фильмы независимых компаний, ориентирующихся прежде всего на коммерческую выгоду.
Отдельно Шнейдеров высказался против нелегальных показов, заявив, что кинотеатры, демонстрирующие фильмы без прав, следует строго наказывать — вплоть до крупных штрафов и отзыва лицензии.
Читайте также: