«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)
Вокруг состоявшейся в США 97-й церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» много разговоров. Среди номинантов награждения оказался российский актер Юра Борисов, который не получил заветную статуэтку. Однако российский зритель все равно признает его победителем.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что присутствие на премии российских актеров и награждение связаны с политикой.
По его словам, Юра Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.
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«Члены жюри — люди известные и занятые. И они решают всегда давать тому, что уже так или иначе известно, или слушать, что им скажут главные. Здесь у меня почти нет никакого сомнения, что как только подул новый ветерок под названием «Трамп» — сразу же «Анора» вылезла, в первую очередь через Юру Борисову. Нельзя представить, чтобы он вдруг стал номинантом в 2014 или 2022 году. Это отчасти и политический приз», — объяснил эксперт.
По его словам, Юра Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.
«Это, конечно, жест доброжелательности со стороны Америки — якобы начинаем немножечко дружить. Юра Борисов для американского зрителя простой русский. Он ассоциируется немножко с бандитом, немножко с отморозком — с чем-то опасным и безбашенным, но в то же время душевным», — подчеркнул Шпагин.
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Анастасия Панченко