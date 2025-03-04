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«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом

Киновед Шпагин: приглашение РФ на «Оскар-2025» говорит о желании Трампа дружить
Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Вокруг состоявшейся в США 97-й церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» много разговоров. Среди номинантов награждения оказался российский актер Юра Борисов, который не получил заветную статуэтку. Однако российский зритель все равно признает его победителем.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что присутствие на премии российских актеров и награждение связаны с политикой.

«Члены жюри — люди известные и занятые. И они решают всегда давать тому, что уже так или иначе известно, или слушать, что им скажут главные. Здесь у меня почти нет никакого сомнения, что как только подул новый ветерок под названием «Трамп» — сразу же «Анора» вылезла, в первую очередь через Юру Борисову. Нельзя представить, чтобы он вдруг стал номинантом в 2014 или 2022 году. Это отчасти и политический приз», — объяснил эксперт.

По его словам, Юра Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.

«Это, конечно, жест доброжелательности со стороны Америки — якобы начинаем немножечко дружить. Юра Борисов для американского зрителя простой русский. Он ассоциируется немножко с бандитом, немножко с отморозком — с чем-то опасным и безбашенным, но в то же время душевным», — подчеркнул Шпагин.

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Автор песен Пугачевой Шаганов разрешил Ольге Бузовой исполнять его композиции
04 марта 2025, 13:38

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Поэт-песенник Александр Шаганов, писавший песни для Аллы Пугачевой и Софии Ротару, не будет против, если Ольга Бузова решит исполнить его композиции.
«Слышал, некоторые критикуют. Надо послушать. Но мне вообще нравятся люди с активной позицией, а Ольга Бузова такая. Вообще иногда общество предъявляет повышенные требования к артистам. А ведь эстрада — легкий жанр», — отметил Шаганов в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что есть разные аудитории. Кто-то любит оперу, а кто-то предпочитает веселиться у бассейна под легкие песни.

Шаганов пояснил, что Бузова сейчас пользуется популярностью и это происходит не просто так. По его словам, звезда обладает неким феноменом, и добавил, что не будет против, если Бузова решит петь его песни.

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Роман с Жанной Фриске, алкогольная зависимость и карьера модели: жизненный путь Кирилла Андреева из «Иванушек»
04 марта 2025, 13:37

Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

«Черненький» из «Иванушек» — так до сих пор говорят про Кирилла Андреева. Примечательно, что он совсем не против такого звания, хотя вот уже больше 20 лет он параллельно с работой в группе строит ещё и сольную карьеру.
О бурной личной жизни артиста, модельной и музыкальной карьере, а также о проблемах со здоровьем — в материале «Радио 1».

Биография


Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в московской семье. Отец был заслуженным строителем России, а мама — главным технологом в типографии. Искусством в семье Андреева занимались бабушка — она пела в хоре Митрофана Пятницкого — и двоюродный дедушка, который выступал в ансамбле Игоря Моисеева.

Когда мальчику исполнилось десять лет, отец ушел из семьи. Матери пришлось самостоятельно поднимать сына на ноги.

Кирилл Андреев с отцом (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

Кирилл рос активным ребенком. Вместе с другими ребятами он строил шалаши, играл в футбол и догонялки. С годами Андреев начал увлекаться спортом и даже прошел строжайший отбор в школу плавания.

«Из тысячи мальчишек взяли всего 10. Стал кандидатом в мастера спорта и на этом остановился. В конце 80-х спортивные достижения не кормили, а мне надо было думать о будущем», — рассказывал певец.

После окончания школы Кирилл поступил в радиотехникум. В 1989 году Андреева призвали в армию. В то время в моду вошли американские фильмы с Арнольдом Шварцнеггером. Тогда молодой человек всерьез увлекся бодибилдингом.

Однажды будущий артист увидел объявление о наборе в школу моделей Вячеслава Зайцева. Благодаря высокому ростому, спортивному телосложению и выразительному лицу Андреева приняли. Несколько лет Кирилл проработал в Доме моды Зайцева, съездил в США и окончил там курсы фотомоделей. По слухам, тогда же он сделал ринопластику.

Когда парень вернулся в Россию, то снялся в музыкальных клипах Лаймы Вайкуле, Светланы Владимирской и даже исполнил эпизодическую роль в фильме «Ширли-Мырли». Уточняется, что Кирилл также танцевал в ночных клубах. В одном из них состоялось судьбоносное знакомство будущего певца с Натальей Ветлицкой. Позже она рекомендовала артиста композитору Игорю Матвиенко.

«Вряд ли она помнила меня, но я набрался смелости, подошёл и признался: «Так петь хочется…». А Наташа говорит: «Ой, а мой знакомый композитор Игорь Матвиенко как раз набирает парней в группу. Я вас познакомлю…» — вспоминал Андреев.

«Иванушки International»


Сначала Матвиенко планировал создать группу из пяти человек — трёх парней и двух девушек. В 1994 году Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов прошли прослушивание. Позже к ним присоединился Игорь Сорин. В результате продюсер оставил бойз-бэнд.

Сначала артистам не удавалось стать успешными. Но однажды Матвиенко решил создать клип на композицию «Тучи», которая была написана в очень непривычном для слушателя стиле. В случае неудачи группу распустили бы. После выпуска клипа на коллектив обрушилась популярность, «Иванушки» давали по три выступления в день.

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

В это же время Андреев всё чаще прикладывался к алкогольным напиткам.

«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — признавалась супруга исполнителя.

Многие говорили о том, что коллектив словно преследовал злой рок: гибель Игоря Сорина, а затем и смерть Олега Яковлева от цирроза печени. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов боялись, что и их ждет такая же участь.

«Олежка выпивал и были моменты, когда мы собирались втроём, без Игоря Матвиенко, без директоров, и я говорил: "Тебе нужно убавить пыл". Уже люди видели, как он приходил нетрезвый на концерты, и появились слухи: "Иванушки» — алкоголики"», — делился артист в программе «Секрет на миллион».

Сольная карьера Кирилла Андреева


В 2000-х, параллельно с участием в группе, Кирилл Андреев начал сольную карьеру. Знаменитый продюсер этому не препятствовал. Единственный сольный альбом певца вышел в 2009 году и получил название «Я продолжаю жить». В 2016 году в эфире «Русского радио» Андреев представил песню «Первые слова».

Болезни Кирилла Андреева


«Мне вскрывали череп», — рассказывал Андреев в одном из интервью.

В 2001 году музыкант перебрал с алкоголем и ввязался в драку прямо на дне рождении. Кирилл повздорил с одним из гостей вечеринки. В результате чего Андреев сильно ударился головой.

Певца госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. В его крови обнаружили большое количество алкоголя, и потому врачи решили зашивать звезду без анестезии. У артиста образовалась внутричерепная гематома. Если бы медики не сделали ему операцию, то он мог бы умереть.

Эта травма долгое время напоминала о себе. Полтора года Андреев выступал в очках. Однажды у него случился приступ эпилепсии, о чём его предупреждали врачи.

В 2011 году Кирилл Андреев пережил серьёзную операцию на правом глазу. Исполнитель так сильно запустил зрение, что буквально ничего не видел.

Личная жизнь Кирилла Андреева


Стоит отметить, что Кирилл Андреев в свое время пережил множество страстных романов. В 2020 году певец открыто заявил, что в 90-х встречался с солисткой группы «Блестящие» Жанной Фриске. Спустя годы Андреев осознал, что с легендарной поп-певицей их связывали лишь интимные отношения.

«Большой любви не было, скорее, страсть. Мы были молоды, все в разъездах, заняты карьерой, поэтому отношений не получилось. И уже потом, когда я женился и стал отцом, при встрече она признавалась, что очень хочет семью», — пояснил артист.

Еще одни отношения без обязательств Андреев завёл с солисткой «Стрелок» Марией Коренеевой, более известной как Марго. Бывшая звезда приезжала домой к «Иванушке», чтобы приятно провести время.

«Наши отношения для многих сейчас станут сюрпризом, потому что мы никогда их не афишировали. Парой никуда не ходили, я приезжала к Кириллу домой. Если честно, романтики не было — встречались мы с одной, вполне определённой целью. Всё было очень легко, без обязательств. А потом эти встречи сошли на нет просто-напросто из-за невозможности видеться», — рассказывала Марго.

Ситуация кардинально изменилась, когда Кирилл повстречал тренера по аэробике и фитнесу Лолиту Аликулову. Их знакомство произошло на новогодней вечеринке.

В 2000 году пара расписалась в ЗАГСе. Первое время фанатки буквально атаковали супругу исполнителя, а также грозили облить её кислотой. Тогда Андреев заявил, что уйдёт со сцены, если подобные выходки не прекратятся.

Кирилл Андреев с семьей (Фото: Инстаграм* @andreevalola)

Еще один трудный период супругам пришлось пережить в 2010-х. По словам певца, тогда Лолита попала в секту. Репортаж об особом «методе общения с умершими родственниками» женщина увидела по телевизору. Андреева стала посещать странные занятия, на которых людей погружали в транс. Позднее вскрылась правда: Лолита долгое время ходила в секту.

«Люди реально подсаживаются на них и начинают жить от сеанса до сеанса. По сути, это та же наркомания, только без медикаментов, просто надо дышать определённым образом. И выглядишь ты тоже как наркоман — вид безумный, зрачки расширены. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь — всё тело ломит, мышцы болят», — через некоторое время призналась супруга певца.

Звездная пара утверждает, что вырваться из порочного круга помогла поездка в Киево-Печерскую лавру. После посещения святого места Лолита почувствовала себя совершенно здоровой.

Сын Андреевых, Кирилл, родился в 2000 году. Он окончил школу при православном монастыре, профессионально занимался баскетболом и владеет рукопашным боем. В 2020-м молодой человек познакомил родителей с возлюбленной — Аделиной, а уже через год Кирилл и Лола Андреевы стали дедушкой и бабушкой. Внучку назвали Аннелией. 18 января 2025 года в звездной семье родилась вторая внучка, имя которой на данный момент не раскрывается.

Кирилл Андреев сейчас


Сейчас Кирилл Андреев продолжает выступать в «Иванушках International». Группа регулярно даёт концерты. В июне прошлого года на экраны вышел художественный фильм «Тур с Иванушками».

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

Сегодня артист не употребляет спиртные напитки, не курит, а также регулярно занимается спортом.

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Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних — подробности
04 марта 2025, 13:25

Оксимирон* (Мирон Федоров) (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Признанного иноагентом в России рэп-исполнителя Оксимирона* (Мирон Федоров) обвинили в растлении несовершеннолетних. О связи с артистом высказались несколько девушек в рамках подкаста «Дочь разбойника», который ведет журналистка Анастасия Красильникова.
По словам одной из участниц выпуска Виктории Кучак, ее знакомство с Федоровым произошло, когда ей было 13-14 лет. Кучак добавила, что три года они просто общались, а затем рэпер, как утверждает девушка, изнасиловал ее на одном из своих выступлений, когда она была 16-летней.

Со слов другой знакомой Федорова, Виктории Михайловой, тот намекал ей на сексуальные отношения, она предоставила переписки. Тогда Михайлова была девятиклассницей.

Ранее стало известно, какое фото показал ведущий Дмитрий Шепелев.

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«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев показал новую фотографию жены
Шепелев показал новую фотографию жены Екатерины Тулуповой
04 марта 2025, 13:05

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)

Новую фотографию своей жены Екатерины Тулуповой показал телеведущий Дмитрий Шепелев. Снимок он опубликовал в социальных сетях, подписав, что «никогда не скрывал» супругу.
Тулупова работает дизайнером, пара воспитывает сына Тихона, которому исполнится четыре года уже в конце марта. Показать фотографию жены Шепелева попросил один из подписчиков.

Фото: Instagram*/dmitryshepelev

Кроме Тихона, в семье воспитывается сын Шепелева Платон, а также дочь Тулуповой от предыдущего брака Лада. У Дмитрия с падчерицей хорошие отношения.

При этом Тулупова не любит показываться на публике и никак не комментировала прошлое Шепелева.

Ранее сообщалось, что рассказал про Шепелева отец Жанны Фриске.

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Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце
04 марта 2025, 12:17

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
После развода Прилучный решил через суд определить место жительства детей от Муцениеце. При этом сын пары Тимофей переехал к нему, не дожидаясь окончательного решения суда. С матерью и другими родственниками мальчик вовсе перестал общаться.

Сейчас стало известно, что Мосгорсуд зарегистрировал апелляцию Прилучного. Мужчина требует снизить сумму выплачиваемых алиментов. Кроме того, адвокаты Прилучного хотят оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе.

Адвокат Муцениеце в беседе со «СтарХитом» комментировать данную ситуацию отказалась.

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