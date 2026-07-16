«Нельзя терять бдительность»: Спасатель назвал топ-5 правил для безопасного отдыха на природе

16 июля 2026, 13:44

Спасатель Щетинин: для безопасности нельзя разводить костры в лесу

Фото: istockphoto/Iana Pronicheva

В предстоящие выходные в Московской области ожидается аномально тёплая погода — столбики термометров днём поднимутся до +29°C. Однако радость от долгожданного летнего тепла может омрачиться суровыми штрафами и даже пожарами.





Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» назвал топ-5 правил для безопасного отдыха на природе и на даче.





Никаких костров в лесу. Готовить шашлыки можно только в специально отведённых парковых зонах;

Воду и огнетушитель всегда держать под рукой;

Не оставляйте детей со спичками и зажигалками без присмотра;

Проверка электропроводки. Повреждённые провода — прямая угроза возгорания деревянных дачных домов;

Следите за газонокосилками и бензотриммерами с двигателями внутреннего сгорания.

«Бдительность нельзя терять никогда, даже на отдыхе», — резюмировал Сергей Щетинин.