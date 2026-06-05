Подмосковный спасатель освободил чайку, запутавшуюся в разметочном шнуре
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Чайка запуталась в разметочном шнуре строящегося забора и не могла освободиться. На помощь птице пришёл подмосковный спасатель Александр Проценко. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в округе Дубна на участке одного из садоводческих товариществ.
Он выпустил освобождённую птицу, но улететь она не смогла: крыло неестественно повисло. Тогда спасатели посадил её в коробку и отвёз в ветеринарную клинику, где чайку оставили на лечение и восстановление.«Я подошёл и увидел, что верёвка плотно обхватила крыло. Защитив руки крагами, я приступил к освобождению испуганной пернатой пленницы. Любое резкое движение могло усугубить положение и травмировать птицу. Тогда я сначала зафиксировал пострадавшую, чтобы она не навредила себе ещё сильнее, а потом начал разматывать узлы, разрезая ножом веревку. На это ушло около шести минут – каждая секунда требовала предельной концентрации», — рассказал Александр Проценко.