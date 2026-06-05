Подмосковный спасатель освободил чайку, запутавшуюся в разметочном шнуре

05 июня 2026, 16:02

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Чайка запуталась в разметочном шнуре строящегося забора и не могла освободиться. На помощь птице пришёл подмосковный спасатель Александр Проценко. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл в округе Дубна на участке одного из садоводческих товариществ.



