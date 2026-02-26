Эксперт по фэншуй раскрыла, какие ошибки в интерьере мешают счастью в личной жизни
Неправильное расположение кровати и отсутствие ярких цветов на кухне могут отрицательно отразиться на личной жизни. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
По ее словам, самой большой ошибкой является захламленность пространства. Так, загромождение прихожей может создавать препятствия на пути к новым знакомствам и развитию существующих отношений. В целом, дефицит свободного пространства в доме символизирует отсутствие места для появления новых людей в судьбе.
Еще одной ошибкой является неправильное расположение кровати, которая в фэншуй считается символом отношений и личной жизни, добавила Скуратова. В идеале кровать должна стоять изголовьем к стене с возможностью подойти к ней с двух сторон. Зеркало напротив спального места способно «разбивать» энергию пары, предупредила эксперт.
«В кухне должна преобладать активная энергия Ян, поэтому важно, чтобы в оформлении было достаточно много ярких цветов. А еще благоприятно держать свежие фрукты в вазе, особенно мандарины или апельсины, которые приносят удачу», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.
Она подчеркнула, что именно кухня является пространством, где концентрируется энергия, влияющая на все сферы жизни, включая романтические и семейные связи.