Эксперт по фэншуй раскрыла, какие ошибки в интерьере мешают счастью в личной жизни

26 февраля 2026, 12:05

Фото: iStock/YKvision

Неправильное расположение кровати и отсутствие ярких цветов на кухне могут отрицательно отразиться на личной жизни. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.





По ее словам, самой большой ошибкой является захламленность пространства. Так, загромождение прихожей может создавать препятствия на пути к новым знакомствам и развитию существующих отношений. В целом, дефицит свободного пространства в доме символизирует отсутствие места для появления новых людей в судьбе.



Еще одной ошибкой является неправильное расположение кровати, которая в фэншуй считается символом отношений и личной жизни, добавила Скуратова. В идеале кровать должна стоять изголовьем к стене с возможностью подойти к ней с двух сторон. Зеркало напротив спального места способно «разбивать» энергию пары, предупредила эксперт.





«В кухне должна преобладать активная энергия Ян, поэтому важно, чтобы в оформлении было достаточно много ярких цветов. А еще благоприятно держать свежие фрукты в вазе, особенно мандарины или апельсины, которые приносят удачу», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.