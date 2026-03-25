«Немые убийцы: Врач рассказала, как распознать высокий холестерин до инфаркта

25 марта 2026, 17:13

Врач Перченко: при высоком холестерине нужно смотреть на изменение кожи и глаз

Многие пациенты уверены: раз ничего не болит, значит, и со здоровьем все в порядке. Однако гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина) коварна именно своим бессимптомным течением на ранних стадиях.





Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Елена Перченко в беседе с «Радио 1» объяснила, что внешние проявления замечаются только тогда, когда процесс уже запущен.





«Высокий уровень холестерина или гиперхолестеринемия — это показатель в крови общего холестерина выше 5,2 ммоль на литр. Как правило, при длительном течении избыточный холестерин начинает оседать на стенках сосудов, формируется атеросклеротическая бляшка, она сужает просвет сосуда и нарушает кровоток», — пояснила она.

Поражение сосудов головного мозга (цереброваскулярный бассейн): пациент жалуется на головную боль, головокружение, снижение памяти, внимания, снижение работоспособности.

Поражение сосудов нижних конечностей (облитерирующий атеросклероз): пациент предъявляет жалобы на боли в ногах, перемежающуюся хромоту.

Поражение коронарного русла (сердца): пациент жалуется на боли за грудину, сердцебиение, одышку, отёки в нижних конечностях, нестабильность артериального давления.

«Пациенты могут отмечать жёлтые бляшки на веках — это ксантелазмы, уплотнения под кожей — ксантомы. Окулисты иногда отмечают отложение холестерина по краю роговицы — липоидная дуга роговицы», — предупредила Перченко.

«На начальных этапах пациент абсолютно не догадывается. И даже на диспансеризацию он не приходит, хотя раз в год по полису ОМС это бесплатно. Пациент не подозревает ничего до тех пор, пока сосуд не сузится и не появятся симптомы. Тогда он приходит уже к врачу, где выставляется не гиперхолестеринемия, а конкретный диагноз», — резюмировала врач.